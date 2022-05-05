05 Mayıs 2022, Perşembe
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Son dakika: Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 33 gözaltı

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Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Son dakika: Başkent’te kaçakçılık operasyonları: 33 gözaltı

Ankara'da 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.

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