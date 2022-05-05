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Son dakika: Acılı ailelerden HDP'ye siyah çelenk! HDP'li vekil ve aileler arasında gerginlik

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Son dakika: Acılı ailelerden HDP’ye siyah çelenk! HDP’li vekil ve aileler arasında gerginlik

Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, HDP binasına siyah çelenk bıraktı. Bu sırada HDP'li vekil ile çelenk bırakan aileler arasında gerginlik çıktı.

HDP Genel Merkezi önünde gergin dakikalar yaşandı. Evlatlarını PKK'dan kurtarmak isteyen 3 acılı aile bina önüne geldi. Aileler HDP tarafından evlatlarının Kandil'e kaçırıldığının ifade etti. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin eylemi devam ediyor.

Buraya gelen 3 aile HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktılar. Çelenğin bırakılmasından sonra açıklama yapıldı. Bu sırada bir HDP milletvekili aracıyla buraya geldi. Bu sırada siyah çelenk kaldırılmak istendi. Bu sırada taraflar arasında arbede yaşandı.

"EVLADIMI GETİRECEKSİN"
Burada acılı babalar HDP'li vekile seslendi ve "Evladımı getireceksin. Ben evladımı sizden istiyorum." dedi. Bölgede polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Partililer ve aileler arasında sorun yaşanmaması için gereken tüm tedbirler alındı.

Evlat nöbetinde bugün 876. gün. 3 acılı baba HDP Genel Merkezi'ne geldi diğer aileleri temsil ettiler. Aileler PKK'dan evlatlarını istiyorlar. Geçtiğimiz ağustos ayında da aileler buraya çelenk bırakmıştı.

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