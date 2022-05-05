Son dakika: Acılı ailelerden HDP’ye siyah çelenk! HDP’li vekil ve aileler arasında gerginlik

"EVLADIMI GETİRECEKSİN"

Burada acılı babalar HDP'li vekile seslendi ve "Evladımı getireceksin. Ben evladımı sizden istiyorum." dedi. Bölgede polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Partililer ve aileler arasında sorun yaşanmaması için gereken tüm tedbirler alındı.