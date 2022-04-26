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Son dakika: İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ'ye ağır darbe! Şafak operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Son dakika: İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ’ye ağır darbe! Şafak operasyonu

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 16 ilde bulunan FETÖ ile iltisaklı 53 kişiye şafak baskını düzenlendi.

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