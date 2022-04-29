MSB'den SON DAKİKA açıklaması: Yunanistan'a kaçan 2 FETÖ'cü yakalandı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hudut Kartalları'nın, Türkiye'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladığını duyurdu. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hudut Kartalları'nın, Türkiye'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladığını duyurdu.
Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu bildirildi.
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