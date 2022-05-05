Erzurum'da tabela önünde uygunsuz fotoğraflar tepki toplamıştı! Öğretmenler hakkında karar
Erzurum'da 4 öğretmenin Türkçe ve Kürtçe yazıların olduğu bir tabela önündeki fotoğrafında yaptıkları el-kol-ayak hareketleri sosyal medyada oldukça tepki toplamıştı. El hareketi yaparak poz verdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan 4 öğretmen, açılan soruşturma çerçevesinde açığa alındı.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde 4 öğretmen, yol tabelası önünde el kol hareketleriyle poz verdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşmış ve o görüntüler çok fazla tepki toplamıştı. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan 4 öğretmenle ilgili flaş karar çıktı…
İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayınlamış oldukları görselden dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını hatırlattı.
4 ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI
Çiçek, tahkikat sonuçlanana kadar söz konusu öğretmenlerin açığa alındığını bildirdi.
Karayazı ilçesi girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştıkları belirtilen 4 öğretmen hakkında 3 Mayıs'ta Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor'da nefes kesen fragman! Merve Aydın Survivor'dan diskalifiye olacak mı? Merve Aydın'ın annesi kimdir, vefat mı etti?
- Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali hangi ülkede oynanacak 2022? Liverpool ile Real Madrid...
- KRİTİK GÜN! Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...
- Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?
- Bayramdan sonra okullar ne zaman açılıyor? Perşembe ve Cuma günü, yarın okullar var mı? MEB son açıklamalar...
- Bir kereye mahsus 600 TL ödeniyor! Ödemenizi anından PTT üzerinden çekebilirsiniz! Sadece çocuğu olacak aileler yararlanıyor...
- Real Madrid - Manchester City maçı canlı izle: Real Madrid Man City canlı yayın nereden, nasıl izlenir? TV8,5 ile EXXEN canlı...
- Yatırımcının gözü kulağı orada! FED faiz kararı sonrasında altın ve dolar nasıl etkilenecek? FED Mayıs ayı faiz kararı...
- %34,62 zam ücreti netleşti! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! Kaldı geriye 2 veri! Enflasyon ve TEFE TÜFE rakamlarına göre kuruşu kuruşuna maaş tablosu...
- Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz bu akşam neden yok? 4 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 4 Mayıs ATV yayın akışında neler var?
- Oğlum dizisi bu akşam var mı, yok mu? Oğlum dizisi yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 4 Mayıs Show TV yayın akışı...