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Erzurum'da tabela önünde uygunsuz fotoğraflar tepki toplamıştı! Öğretmenler hakkında karar

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Erzurum’da tabela önünde uygunsuz fotoğraflar tepki toplamıştı! Öğretmenler hakkında karar

Erzurum'da 4 öğretmenin Türkçe ve Kürtçe yazıların olduğu bir tabela önündeki fotoğrafında yaptıkları el-kol-ayak hareketleri sosyal medyada oldukça tepki toplamıştı. El hareketi yaparak poz verdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan 4 öğretmen, açılan soruşturma çerçevesinde açığa alındı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 4 öğretmen, yol tabelası önünde el kol hareketleriyle poz verdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşmış ve o görüntüler çok fazla tepki toplamıştı. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan 4 öğretmenle ilgili flaş karar çıktı…

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayınlamış oldukları görselden dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

4 ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Çiçek, tahkikat sonuçlanana kadar söz konusu öğretmenlerin açığa alındığını bildirdi.

Karayazı ilçesi girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştıkları belirtilen 4 öğretmen hakkında 3 Mayıs'ta Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

Öğretmenlerin uygunsuz paylaşımına soruşturma ÖĞRETMENLERİN UYGUNSUZ PAYLAŞIMINA SORUŞTURMA

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