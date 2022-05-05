Erzurum’da tabela önünde uygunsuz fotoğraflar tepki toplamıştı! Öğretmenler hakkında karar

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 4 öğretmen, yol tabelası önünde el kol hareketleriyle poz verdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşmış ve o görüntüler çok fazla tepki toplamıştı. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan 4 öğretmenle ilgili flaş karar çıktı…