6 yıldır firariydi! FETÖ’den aranan eski başsavcı semt pazarında yakalandı



'NEYZEN ÖZCAN, KARDEŞİM' DEDİ



Harekete geçen ekipler, 23 Nisan'da semt pazarında önlem aldı. Pazarda alışveriş yapan Neyzen Özcan, genelde başsavcıların resmi araçlarda kullandıkları 'CBS' harflerinin bulunduğu 42 CBS 42 plakalı, ruhsatı başkasına ait otomobile bindiği sırada durduruldu. Karşısında polisi gören Özcan, kardeşi Ahmet Özcan'a ait kimliği göstererek "Neyzen Özcan, kardeşim" dedi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Daha sonra çelişkili ifadeleri nedeniyle polis, Özcan'ı gözaltına aldı. Parmak izi incelemesi ile gözaltına alınan kişinin Neyzen Özcan olduğu kanıtlandı. İfadesinde kardeşinin kimliğini kullandığını itiraf eden Özcan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2011-2014 yıllarında Konya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Neyzen Özcan'ın, kamuoyunda 'Hakim Konakları' olarak bilinen özel bir sitede kendi evinde kaldığı, zaman zaman İstanbul'a gittiği öne sürüldü.

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