6 yıldır firariydi! FETÖ'den aranan eski başsavcı semt pazarında yakalandı
FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıldır aranan eski başsavcı Neyzen Özcan'ın semt pazarında yakalandığı ortaya çıktı. Sahte kimlikle yakalanıp, gözaltına alınan Özcan, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 'anayasal düzeni ortadan kaldırma ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıldır aranan eski başsavcı Neyzen Özcan'ın Konya'da olduğunu belirledi. Meslekten ihraç edilen Özcan'ı yakalamak için 1 ay süren çalışma yapıldı. Ekipler, Özcan'ın, Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'ndeki semt pazarına her hafta sonu geldiğini ve sahte kimlik kullandığını belirledi.
'NEYZEN ÖZCAN, KARDEŞİM' DEDİ
Harekete geçen ekipler, 23 Nisan'da semt pazarında önlem aldı. Pazarda alışveriş yapan Neyzen Özcan, genelde başsavcıların resmi araçlarda kullandıkları 'CBS' harflerinin bulunduğu 42 CBS 42 plakalı, ruhsatı başkasına ait otomobile bindiği sırada durduruldu. Karşısında polisi gören Özcan, kardeşi Ahmet Özcan'a ait kimliği göstererek "Neyzen Özcan, kardeşim" dedi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Daha sonra çelişkili ifadeleri nedeniyle polis, Özcan'ı gözaltına aldı. Parmak izi incelemesi ile gözaltına alınan kişinin Neyzen Özcan olduğu kanıtlandı. İfadesinde kardeşinin kimliğini kullandığını itiraf eden Özcan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2011-2014 yıllarında Konya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Neyzen Özcan'ın, kamuoyunda 'Hakim Konakları' olarak bilinen özel bir sitede kendi evinde kaldığı, zaman zaman İstanbul'a gittiği öne sürüldü.
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