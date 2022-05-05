05 Mayıs 2022, Perşembe
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Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Emine Erdoğan’dan Hıdırellez mesajı

Hıdırellez dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hızır ve İlyas peygamberlerin kavuştuğu, baharın ve bereketin müjdecisi Hıdırellez'inizi kutluyor, bu güzel günün tüm insanlığa bereket, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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