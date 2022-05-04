Hıdırellez ne zaman, hangi gün? Tabiatın canlanmasını, toprağın bereketlenmesini, dertlerden kurtulunmasını ve Hızır ile İlyas peygamberlerin buluşmasını simgeleyen Hıdırellez için hazırlıklar sürüyor. Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiği, aynı zamanda bolluk getirdiğine, İlyas peygamberin de suların koruyucusu olduğuna inanılıyor. Peki, Hıdırellez ne zaman, hangi gün? 2022 Hıdırellez nasıl dilek dilenir? Hıdırellez duaları ve ritüelleri nelerdir? İşte cevaplar...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Hıdırellez her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlanıyor. Hıdırellez için bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle etkinlikler yapılamayacak.

HIDIRELLEZ DUASI

Hıdırellez gecesi farklı amaçlarda birçok dua okunur. Bereket ve diket için okunan dualar şöyle: