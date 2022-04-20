Hıdırellez ne zaman, hangi gün? Ruz-ı Hızır yani Hızır Günü olarak adlandırılan Hıdırellez kutlamaları heyecanla bekleniyor. Yazın yaklaşmasıyla birlikte Hıdırellez ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak bilinen Hıdırellez'in tarihi belli oldu. Peki, hıdırellez ne zaman, hangi gün? 2022 hıdırellez ve nevruz farkı nedir? Hıdırellez'de neler yapılır? İşte cevaplar...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlanıyor. Hıdırellez için bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle etkinlikler yapılamayacak.