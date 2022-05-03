Hıdırellez ne zaman? 2022 hıdırellez hangi gün kutlanacak? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez ritüeli ve geleneği

Hıdırellez 2022 ne zaman, hangi gün? Her yıl Mayıs ayında kutlanan Hıdırellez için bekleyiş sürüyor. Bu günde sağlık, bolluk, bereket, şans getirileceğine inanılıyor. Yöreden yöreye değişen farklı ritüellerin olduğu hıdırellez ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, hdırellez ne zaman? 2022 hıdırellez hangi gün kutlanacak? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez ritüeli ve geleneği nedir? İşte haberin detayları...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN? 2022

Hıdırellez her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlanıyor. Hıdırellez için bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle etkinlikler yapılamayacak.