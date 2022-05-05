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CHP’den Cinsiyet Eşitliği Komisyonu! LGBT’liler memnun oldu

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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CHP’den Cinsiyet Eşitliği Komisyonu! LGBT’liler memnun oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Gençlik Kolları bünyesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'' kuruldu. Ana muhalefet partisinin bu adımı LGBT'liler tarafından memnuniyetle karşılandı.

CHP Gençlik Kolları bünyesinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'' kuruldu. LGBT'liler tarafından desteklen komisyon, cinsiyetler arası eşitlik konusunda siyasi çalışmalar yapacak. Hazırlanan raporlar ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak.

Komisyon önce CHP'li üyelerin önerisi ile 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurulmak istenmiş AK Parti ve MHP karşı çıkmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşcinsellere seçim vaadinde bulunmuş, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın değişik noktalarına 'cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak' yazılı afişler astırarak eşcinseller için yasal düzenleme sözü vermişti.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, "Herhangi bir vatandaşın cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Adil bir devlet evlatlarını ayırmaz. Başaracağız sevgili halkım, bu zincirleri kıracağız." demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında da eşcinselliğin Türk aile yapısını bozmayacağını savunmuş, bu sözler üzerine bir grup LGBT'li CHP Genel Merkezi'ne giderek Kılıçdaroğlu'nu fahri LGBT üyesi ilan etmişti.

CHP’den Cinsiyet Eşitliği Komisyonu! CHP'DEN CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU!
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