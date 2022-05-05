CHP’den Cinsiyet Eşitliği Komisyonu! LGBT’liler memnun oldu

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, "Herhangi bir vatandaşın cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Adil bir devlet evlatlarını ayırmaz. Başaracağız sevgili halkım, bu zincirleri kıracağız." demişti.