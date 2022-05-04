Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dedikodu siyasetine tepki! Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 20 yıllık hükümetin tecrübesiyle Türkiye'nin geleceğiyle birlikte dünyaya da yön verdiğini dile getirdi. İç siyasetteki yalan ve dedikodulara tepki gösteren Bakan Karaismailoğlu, "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "20 yıllık birikimle dünyaya yön veren bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Onun için basit dedikodu siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.
Ramazan Bayramı'nı memleketi Trabzon'da geçiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ilçe gezileri ve ziyaretlerini sürdürdü. Bakan Karaismailoğlu'nun parti ilçe teşkilatı, belediye ve esnaf ziyaretlerini kapsayan programlarının ilk durağı, Vakfıkebir oldu. Otelde düzenlenen programa katılarak, partililer ve halkla bayramlaşan Karaismailoğlu, hükümet ve bakanlıkların bölgeye yatırımlarından bahsetti, son 20 yılda 172 milyar dolarlık yatırımın ülkeye kazandırıldığını dile getirdi.
"ÜRETİME 1 TRİLYON DOLARLIK KATKI SAĞLADIK"
Yatırımlarla milli gelire 500 milyar doları aşkın katkı sağlandığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Son 20 yıldır sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 172 milyar dolarlık yatırım yaptık. Ne yaptık 172 milyar dolarlık yatırımla? Bölünmüş yol uzunluğumuzu 4,5 kat artırarak, 28 bin 650 kilometreye çıkardık. 2002 yılında Türkiye'de sadece 50 kilometre tünel vardı şu an 651 kilometreye çıkardık, tam 13 kat. Yapılan bu işlerle akaryakıttan ve zamandan tasarruf elde edildi. 172 milyar dolarlık yatırım sayesinde milli gelirimize 500 milyar doların üstünde, üretime ise 1 trilyon dolarlık katkı sağladık" dedi.
İhracat ve büyüme rakamlarında dünyada rekorlar kırdıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Anadolu'da çok büyük bir heyecan var, çok büyük bir hareketlilik var. Bütün her tarafta OSB'ler açılıyor, üretim artıyor. 225 milyar dolara çıkan bu yatırımın altında önce ulaştırma altyapı yatırımları var, bölgedeki sanayicilerimizin üreticilerimizin yaptığı katkılar ve onların ekonomiye katkısı var. Harıl harıl çalışan bir işlev var. Çıkın yollara her taraf TIR, kamyon dolu. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu ülkeye kazandırılan vizyon ve dünyanın takip ettiği Türkiye işte; çok güzel işler oluyor, daha da olacaktır. Zaten bu müthiş gelişmeyi, müthiş ilerlemeyi, ihracat rakamları, büyüme rakamları dünyada rekorlar kırıyoruz" diye konuştu.
"2053 YILINA KADAR YAPACAKLARIMIZI PLANLADIK"
Muhalefete de eleştiriler yönelten Bakan Karaismailoğlu, "Tabi ki bunu birileri çekemeyecek. Bunları yabancıların çekememesini anlarız çünkü rakiptir onların da hedefleri vardı, Türkiye onların hedeflerini çok çok katlayıp gitti ama onların yerli işbirlikçileriyle beraber olmaları ve bu yalanlarla, iftiralarla bizi karalamaya çalışmaları tabi ki bizi üzüyor. Üzüyor ama onlar 'konuşuyor' diye biz geri duracak değiliz. Tabi ki hedeflerimiz, planlamalarımız var. Biz son 20 yılda yaptığımız ve ülkemize kazandırdığımız vizyon projeleri görerek bundan sonra da ülkemizin ve dünyadaki gelişmeleri bugünden planlayarak bundan sonra biz 2053 yılına kadar yapacaklarımızı planladık. 10-20-30 yıllık planlarımız var. Bundan sonra 198 milyar dolarlık bir ulaştırma altyapı programını da planladık. Onları da 5'er yıllık dilimler halinde takip edip, yapacağız. 20 yıllık birikimle dünyaya yön veren bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Onun için basit dedikodu siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.
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