Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dedikodu siyasetine tepki! Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır

"2053 YILINA KADAR YAPACAKLARIMIZI PLANLADIK"

Muhalefete de eleştiriler yönelten Bakan Karaismailoğlu, "Tabi ki bunu birileri çekemeyecek. Bunları yabancıların çekememesini anlarız çünkü rakiptir onların da hedefleri vardı, Türkiye onların hedeflerini çok çok katlayıp gitti ama onların yerli işbirlikçileriyle beraber olmaları ve bu yalanlarla, iftiralarla bizi karalamaya çalışmaları tabi ki bizi üzüyor. Üzüyor ama onlar 'konuşuyor' diye biz geri duracak değiliz. Tabi ki hedeflerimiz, planlamalarımız var. Biz son 20 yılda yaptığımız ve ülkemize kazandırdığımız vizyon projeleri görerek bundan sonra da ülkemizin ve dünyadaki gelişmeleri bugünden planlayarak bundan sonra biz 2053 yılına kadar yapacaklarımızı planladık. 10-20-30 yıllık planlarımız var. Bundan sonra 198 milyar dolarlık bir ulaştırma altyapı programını da planladık. Onları da 5'er yıllık dilimler halinde takip edip, yapacağız. 20 yıllık birikimle dünyaya yön veren bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Onun için basit dedikodu siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.