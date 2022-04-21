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Dev projeler için kritik hamle! TBMM'ye geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Dev projeler için kritik hamle! TBMM’ye geliyor

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un seri üretimi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken büyük ölçekli yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlanması için başlayacak olan "Büyük Türkiye-Büyük Yatırım Modeli" de hayata geçmeye hazırlanıyor. Yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

AK Parti Cumhuriyet'in 100'üncü yılında başlayacak yeni dönemle, "Büyük Türkiye-Büyük Yatırım Modeli"ne geçiyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİS'E GELECEK
Bu kapsamda yerli otomobil başta olmak üzere büyük yatırımların altyapısını oluşturmak üzere hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Teklif kapsamında endüstri sanayi bölgeleri ile ilgili önemli değişiklikler yapılacak. Büyük ölçekli yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlanması, bu amaçla endüstri bölgelerinin daha işlevsel hale getirilip daha fazla katma değer yaratması amaçlanıyor. Yerli otomobil gibi projeler için mega sanayi siteleri kurulması da hedefleniyor.

MÜLKİYET HAKKI VERİLECEK
Endüstri bölgelerindeki yatırımcılara ve yönetici şirkete yatırımların belli bir sürede tamamlanması koşuluyla mülkiyet devri yapılacak. Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcıların ihtiyaçlarını tek durak ofis mantığı ile doğrudan karşılanması sağlanacak.

Mevcut endüstri bölgelerinde bürokrasinin azaltılarak uygulanabilirliğin arttırılması amaçlanıyor.

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