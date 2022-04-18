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Son dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye'nin mega projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu

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Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Son dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye’nin mega projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar bitecek projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu "2053 yılına kadar; demiryolu ağımızı, 13 bin 22 kilometreden, 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız. Demiryolunun taşımacılıktaki oranının 2029 yılında yüzde 11’in üzerine yükselmesini, 2053’te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demiryolunun yük taşımacılığındaki payı 2019’dan 2053’e kadar 7 kat artacak." ifadelerini kullandı.

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