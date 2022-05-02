Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den köyler için yeni proje müjdesi! Yaşam merkezleri geliyor

"DÖRT BAKANLIK İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAK"

Eğitim birimi olarak kullanma imkanı olmaması halinde köy okulları binalarında halk eğitimi merkezi açacaklarını aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Tüm köy okullarında bu projeyi başlatacağız. Bu projeyle köylülerimize tarım ve hayvancılıkla ilgili eğitimler vererek sürekli yanlarında olmayı onlara destek vermeyi amaçlıyoruz. Bu süreçleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüteceğiz ve bu konudaki çalışmalarımız tamamlandı. Diğer taraftan eğer fiziki mekan, kapasite yeterli olduğu zaman köy okullarını yaz kamplarına dönüştüreceğiz, bu süreci de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yöneteceğiz. Köy okullarımızı, bölgenin ihtiyaçlarına göre aktif olarak kullanmak için dönüşüme alacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da bu sürecin içinde olacak. Dolayısıyla 4 bakanlığın aktif olarak yer aldığı çok kapsamlı bir projeyi bayramdan sonra başlatıyoruz."