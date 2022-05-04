Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda tatile çıkan vatandaşlar, tatil dönüşüne başladı. Yola çıkan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Köprü ve otoyollardaki ücretsiz geçiş ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Ramazan Bayramı köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜ UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprüler, 30 Nisan 00.00'dan itibaren ücretsiz olacak. Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş 5 Mayıs saat 07.00'de sona erecek.

İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler: