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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Ramazan Bayramı köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman bitecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Ramazan Bayramı köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman bitecek?

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Oruç ibadetiyle geçirilen Ramazan-ı Şerif'in ardından Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta başladı. Üç gün süren bayram bugün sona erecek. Bayram tatiline çıkan vatandaşlar, bayram dönüşünde köprü ve otoyollardaki ücretsiz geçişin biteceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Ramazan Bayramı köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda tatile çıkan vatandaşlar, tatil dönüşüne başladı. Yola çıkan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Köprü ve otoyollardaki ücretsiz geçiş ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Ramazan Bayramı köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜ UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprüler, 30 Nisan 00.00'dan itibaren ücretsiz olacak. Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş 5 Mayıs saat 07.00'de sona erecek.

İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler:

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

BAYRAMDA ÜCRETLİ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara - Niğde Otoyolu

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