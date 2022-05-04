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Son dakika | Pençe-Kaplan bölgesinde PKK'ya operasyon

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Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Son dakika | Pençe-Kaplan bölgesinde PKK’ya operasyon

Son dakika haberi...MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

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