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Aranan FETÖ'cü hükümlü Kahramanmaraş'ta yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2022
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Aranan FETÖ’cü hükümlü Kahramanmaraş’ta yakalandı

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 48 yaşındaki FETÖ şüphelisi A.Ç. Kahramanmaraş'ta yakalandı. A.Ç.'nin 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

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