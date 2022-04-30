Son dakika: İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Eren Abluka-5 Operasyonu’nda kayadan düşen asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık' operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3'üncü JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.