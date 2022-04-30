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Son dakika: İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Eren Abluka-5 Operasyonu'nda kayadan düşen asker şehit oldu

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Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Eren Abluka-5 Operasyonu’nda kayadan düşen asker şehit oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden 'Eren Abluka-5' operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün, kayadan düşüp şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık' operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3'üncü JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

TEKİRDAĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün şehit olduğu haberi, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi'nde oturan ailesine verildi.

Saray Kaymakamı Adem Ünal ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Kaya ve İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar'dan acı haberi alan annesi Şermin ve babası Fikri Akgün, gözyaşlarına boğuldu.

Şehit evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulunmaya başladı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.



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