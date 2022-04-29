İstanbul’da patlama yaşanan fabrikada çarpıcı detay! Geçtiğimiz yıl mühürlenmiş...

Patlamanın şiddetiyle kilolarca ağırlıktaki demir parçalar metrelerce uzağa fırladı. Yaklaşık 150 kilogram olduğu tahmin edilen bir demir parça patlama noktasından 3 bina ileriye düştü. Çevre fabrikalarda büyük hasar meydana geldi. Cam, kapı, çatı ve duvarları kırıldı. Sanayi bölgesinde çalışanların bir çoğunun bayram tatili için ayrılmış olması, yemek saati ve cuma namazına denk gelmesi nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.