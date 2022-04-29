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Son dakika: TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları! HDP ve CHP'den 14 milletvekili var...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Son dakika: TBMM’ye yeni dokunulmazlık dosyaları! HDP ve CHP’den 14 milletvekili var...

Son dakika... TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bulunduğu ve aralarında 11 HDP'linin de yer aldığı toplamda 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

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