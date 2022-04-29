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Reis ile görüşme şerefine nail oldum: Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim Başkan Erdoğan ile Mekke'de buluştu

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Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Reis ile görüşme şerefine nail oldum: Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim Başkan Erdoğan ile Mekke’de buluştu

Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret esnasında görüştüğü Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Al - Ghanim Erdoğan için "Reis" ifadesini kullanırken "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan Kuveyt halkına selamlarını iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret esnasında Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim ile bir araya geldi.

"REİS İLE GÖRÜŞTÜM"

İkili arasındaki samimi diyalog dikkat çekerken Marzouq Al-Ghanim, Başkan Erdoğan'a yönelik "Reis" ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUVEYT HALKINA SELAM

Başkan Erdoğan'a dönüş yolculuğu için iyi dileklerde bulunan Al-Ghanim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt halkına gönderdiği selamı ileteceğini ifade etti.

"GÖRÜŞME ŞEREFİNE NAİL OLDUM"

Al-Ghanim görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum." ifadelerini kullandı.

AL GHANİM'İN PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan, Kral Selman ile bir araya geldi

Reis ile görüşme şerefine nail oldum "REİS İLE GÖRÜŞME ŞEREFİNE NAİL OLDUM"

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