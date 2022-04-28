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Tunç Soyer'den KHK'lı Ayşen Uysal'a bir kıyak daha! Özel masrafları da belediyeden

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Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Tunç Soyer’den KHK’lı Ayşen Uysal’a bir kıyak daha! Özel masrafları da belediyeden

Paris’te yaşamasına rağmen Tunç Soyer sayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden maaş alan Prof. Dr. Ayşen Uysal, sempozyum için kente gelecek. Uysal’ın yanı sıra 5 arkadaşını da konuşmacı olarak davet eden Büyükşehir, özel olarak ağırlayacağı misafirlerinin tüm masraflarını karşılayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın büyük bölümünü Paris'te geçirmesine rağmen Grand Plaza şirketinden maaş ödediği sözde Barış Bildirisi imzacısı olan KHK'lı Prof. Dr. Ayşen Uysal'la ilgili yine çok konuşulacak bir adım attı. En son Uysal'a maaş ödemeye devam etmek için şirketteki görev süresini Nisan 2023'e kadar uzatan Başkan Tunç Soyer, şimdi de Uysal'ın Paris'ten arkadaşlarını İzmir'de özel olarak ağırlayacak.

SOYER KONUŞMA YAPACAK
Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi tarafından Prof. Dr. Ayşen Uysal öncülüğünde 11-12 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek 'Kent, Mekân ve Toplumsal Eşitsizlikler Sempozyumu'na Uysal'la birlikte Paris'ten biri sözde Barış Bildirisi destekçisi olan 5 öğretim üyesi de konuşmacı olarak katılacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak ve Başkan Tunç Soyer'in açılış konuşmasıyla başlayacak sempozyumun bilimsel açılışını Sciences Po Paris Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde görev yapan Prof. Dr. Uysal gerçekleştirecek.

BARIŞ BİLDİRİSİNİ DESTEKLEDİ
Sempozyumda Paris Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sylvie Tissot, Prof. Dr. Yasmine Siblot, Doç. Dr. Pierre Gilbert, Doç. Dr. Audrey Mariette ve Doç. Dr. Laure Pitti de konuşma yapacak. Büyükşehir Belediyesi, bu 5 ismin gidiş dönüş uçak masraflarını ve İzmir'deki otellerde 2 günlük konaklamalarını bütçesinden karşılayacak. Bu arada Paris'ten gelecek akademisyenler arasında yer alan Prof. Dr. Yasmine Siblot'un daha önce Ayşen Uysal ve diğer imzacı akademisyenlerin kamudan ihracına neden olan sözde Barış Bildirisi'ne yurt dışından destek veren isimlerden biri olduğu da anlaşıldı.

EŞİTSİZLİKLER ELE ALINACAKMIŞ
Yeni Asır'ın haberine göre; Bu arada sempozyumda Prof. Uysal gibi Büyükşehir'den maaş alan KHK'lı Prof. Dr. Melek Göregenli de bir konuşma yapacak. Akdeniz Akademesi'nin web sitesinde sempozyumun konusu için "Kentlerde toplumsal eşitsizlikler yaratan süreçler nelerdir? Yerel yönetimler, bu tür ayrışmaları törpülemek ve hatta ortadan kaldırmak için ne gibi politikalar üretmeli? Ortak yaşam alanları yaratmak mümkün mü? Toplumsal ve mekânsal olarak ayrışmış bir kentte yerel yönetimlerin hizmet politikaları nasıl şekillenmeli? Sempozyum bu ve benzeri sorulara yapılan saha çalışmalarından hareketle yanıtlar aramayı ve çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir" ifadeleri yer aldı.

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