Tunç Soyer’den KHK’lı Ayşen Uysal’a bir kıyak daha! Özel masrafları da belediyeden

EŞİTSİZLİKLER ELE ALINACAKMIŞ

Yeni Asır'ın haberine göre; Bu arada sempozyumda Prof. Uysal gibi Büyükşehir'den maaş alan KHK'lı Prof. Dr. Melek Göregenli de bir konuşma yapacak. Akdeniz Akademesi'nin web sitesinde sempozyumun konusu için "Kentlerde toplumsal eşitsizlikler yaratan süreçler nelerdir? Yerel yönetimler, bu tür ayrışmaları törpülemek ve hatta ortadan kaldırmak için ne gibi politikalar üretmeli? Ortak yaşam alanları yaratmak mümkün mü? Toplumsal ve mekânsal olarak ayrışmış bir kentte yerel yönetimlerin hizmet politikaları nasıl şekillenmeli? Sempozyum bu ve benzeri sorulara yapılan saha çalışmalarından hareketle yanıtlar aramayı ve çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir" ifadeleri yer aldı.

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