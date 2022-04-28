28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA