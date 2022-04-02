İzmirlinin vergileri PKK’lıya maaş oldu! Tunç Soyer safını açıkça gösteriyor

Bu arada Soyer, aynı şekilde KHK ile görevden uzaklaştırılan Prof. Dr. Melek Göregenli'yi de yine 23 Nisan 2023'e kadar Grand Plaza Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden atadı.

Soyer'in her yıl on milyonlarca liralık zararıyla gündemden düşmeyen Grand Plaza şirketi üzerinden imza attığı büyük bir skandal daha ortaya çıkmıştı.