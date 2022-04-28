Türkiye-BAE iş dünyası İstanbul’da bir araya geldi

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Başkanı Nail Olpak, 2022'nin mart ayında Dubai'de BAE'li iş insanları ile dört sektör buluşmasının ilk ayağı olan "BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı" vesilesiyle bir araya geldiklerini aktardı.

Gelecek sektörel toplantıların ise sırasıyla "Dijital Teknolojiler, Türkiye'deki Yatırım Alanları", "Katılım Bankacılığı ve "3. Ülkelerde İş Birliği" konularında olacağını bildiren Olpak, şunları söyledi: