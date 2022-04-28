Türkiye-BAE iş dünyası İstanbul’da bir araya geldi
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, "Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki dostlarımızla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerimizdeki verimi artırmak üzere daha çok çaba göstereceğimize inanıyorum. İş birliklerimizi daha ileri seviyelere taşımak için yeni adımlar atacağız. " ifadelerini kullandı.
DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK/Türkiye-BAE İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, BAE Dış Ticaret Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi, DEİK Başkanı Nail Olpak ve iki ülkeden 60'a yakın iş insanının katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, DEİK organizasyonunda yapılan toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Başkanı Nail Olpak, 2022'nin mart ayında Dubai'de BAE'li iş insanları ile dört sektör buluşmasının ilk ayağı olan "BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı" vesilesiyle bir araya geldiklerini aktardı.
Gelecek sektörel toplantıların ise sırasıyla "Dijital Teknolojiler, Türkiye'deki Yatırım Alanları", "Katılım Bankacılığı ve "3. Ülkelerde İş Birliği" konularında olacağını bildiren Olpak, şunları söyledi:
"Türkiye-BAE İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı dolayısıyla İstanbul'da bir araya geldik. Mevcut ekonomik ilişkilerimizi ve iş birliklerimizi daha ileri seviyelere taşımak için yeni adımlar atacağız. BAE, UAE Vision 2040 programı çerçevesinde ekonomisinin sektörel çeşitliliğini artırmak istiyor. Burada özellikle konut, ulaşım ve altyapıda ortaya çıkan ciddi fırsatları Türk iş dünyamız değerlendirmek istiyor. BAE'li firmaların, bölgenin gelecek vaat eden ülkesi olan güzel Türkiye'mizdeki yatırımlarını daha da artırmalarını bekliyoruz.
Sadece gayrimenkul ile sınırlı kalmayıp başta enerji, sağlık, alt yapı, gıda, finans, kimya, otomotiv ve dijital teknolojiler alanında yatırım niyetlerini biliyoruz. Bu konuda her türlü iş birliğini gerçekleştirebiliriz. BAE'deki dostlarımızla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerimizdeki verimi artırmak üzere daha çok çaba göstereceğimize inanıyorum. İş birliklerimizi daha ileri seviyelere taşımak için yeni adımlar atacağız."
Toplantının açılış konuşmalarının ardından, Türk ve BAE'li firma temsilcileri takdimleri ile talepleri değerlendirildi.
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