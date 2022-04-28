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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 28 Nisan vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 28 Nisan vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi. İşte günün vaka ve vefat rakamları...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 193 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 482 bin 673 doza yükseldi.

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