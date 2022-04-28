SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 28 Nisan vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi. İşte günün vaka ve vefat rakamları...
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 135 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 193 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 482 bin 673 doza yükseldi.
27 NİSAN
26 NİSAN
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Erken emeklilik imkanı! 10 çalışma kâfi, yaş şartı gerekmiyor! SSK'lı olarak çalışanlara ise...
- Arefe günü otoyol ve köprüler ücretsiz olacak mı? Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Uygulama başlama tarihi...
- Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Merkez Bankası Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? TUİK, TEFE ve TÜFE açıklaması...
- Bayramda açık görüş var mı, yapılacak mı? Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş olacak mı? Adalet Bakanlığı...
- NETLEŞİYOR! En düşük 2022 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaş artışı, seyyanen zam, toplu sözleşme zammı...
- Bayramda okullar tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil, 9 gün mü? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil mi?
- TUS tercih sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 1. dönem TUS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
- Son durum: Engellilere bayram ikramiyesi yatacak mı? 2022 engelli aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
- Memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi
- Bekçi başvuru sınav ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? EGM PA bekçi başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılıyor?
- 2022 1. dönem bekçi kılavuzu: 3.250 bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM PA bekçi başvuru şartları ve kadro dağılımı
- Bekçi alımı başvuru başladı mı? 2022 Emniyet Genel Müdürlüğü bekçilik başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde?