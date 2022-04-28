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ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'yı kızdıracak talep

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Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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ABD Başkanı Joe Biden’dan Rusya’yı kızdıracak talep

Rusya ile Ukrayna savaşında Rusya'ya karşı en büyük ekonomik yaptırım cephesi ABD tarafından açıldı. Yaptırımın dozunu artıran ABD Başkanı Joe Biden, yeni kararları duyurdu. Biden yaptırım listesindeki Rus oligarkların mal varlıklarına el konularak, bunların Ukrayna halkına yardım için satılmasına yönelik Kongre’den yetki talep etti.

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