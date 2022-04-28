Rusya-Ukrayna savaşının konuşulduğu canlı yayında editörden şoke eden sözler! 3. Dünya Savaşı nasıl başlar?

KURBAĞA BENZETMESİ

Bu ifadeler programa katılan diğer uzmanların gerilmesine sebep olurken Simonyan sözlerine, "Dehşet verici olsa da durum bu. Hepimiz günün birinde öleceğiz, ancak onlar kurbağa gibi 'vıraklarken' biz cennete gideceğiz" ifadeleriyle devam etti.