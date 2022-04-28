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Rusya-Ukrayna savaşının konuşulduğu canlı yayında editörden şoke eden sözler! 3. Dünya Savaşı nasıl başlar?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Rusya-Ukrayna savaşının konuşulduğu canlı yayında editörden şoke eden sözler! 3. Dünya Savaşı nasıl başlar?

Rusya-Ukrayna savaşının akıbeti dünya basınından konuşuluyor. Rusya devlet televizyonu RT'nin editörü Margarita Simonyan'ın açıklamaları şoke etti. Putin'in "kırmızı düğme" ile ola bir savaş başlatma ihtimalinin savaşı kaybetmeyi kabullenmesinden daha olası olduğunu belirten Simonyan, "Ya Ukrayna'da kaybederiz, ya da 3. Dünya Savaşı başlar" sözleriyle korku saldı.

Dünya, Rusya'nın tüm dünyaya yönelik tehditlerini konuşuyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in dün St. Petersburg'da Rusya Yasa Konseyi toplantısında yaptığı konuşma dünyanın gündemine oturdu. Putin, Ukrayna'daki savaşa dışarıdan müdahale etme niyetinde olanların Rusya için bir tehdit oluşturması durumunda rakiplerinin sahip olmadığı silahlarla cevap vereceğini söyledi.

ŞOKE EDİCİ İFADELER

Bu ifadelerin üzerine nükleer savaş endişesi uluslararası alanda hissedilmeye başladı. Rus devlet televizyonunda ise şoke edici ifadelere yer verildi.

"KAYBETME İHTİMALİ YOK"

Rusya devlet televizyonu RT'nin editörü ve Kremlin'in sevilen bir ismi olan Margarita Simonyan, dün akşamki açıklamalarıyla korku saldı. Simonyan, Putin'in 'kırmızı düğmeye' basarak olası bir savaş başlatma ihtimalinin savaşı kaybetmeyi kabullenmesinden daha olası olduğu ifade etti.

"SAVAŞI KAYBEDERSEK OLACAKLAR BUNLAR"

Editör, "Ya Ukrayna'da kaybederiz, ya da 3. Dünya Savaşı başlar" diyerek tüm dünyayı şoke etti. Ona göre bütün bunlar nükleer savaş ile sona erecek.

KURBAĞA BENZETMESİ

Bu ifadeler programa katılan diğer uzmanların gerilmesine sebep olurken Simonyan sözlerine, "Dehşet verici olsa da durum bu. Hepimiz günün birinde öleceğiz, ancak onlar kurbağa gibi 'vıraklarken' biz cennete gideceğiz" ifadeleriyle devam etti.

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