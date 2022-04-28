Arefe günü otoyol ve köprüler ücretsiz olacak mı? Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Uygulama başlama tarihi...
Arefe günü otoyol ve köprüler ücretsiz olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nı sevdiklerinin yanında geçirmek isteyenler otoyol ve köprülerin bayram süresince ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Arefe günü otoyol ve köprüler ücretsiz olacak mı? Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Uygulama başlama tarihi...
Arefe günü otoyol ve köprüler ücretsiz olacak mı? Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Arefe günü otoyol ve köprüler ücretsiz olacak mı? Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Uygulama başlama tarihi...
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
30 Mayıs saat 00.00'de 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.
Ücretsiz geçişler 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak.
Başkentray, Marmaray ve İZBAN 3 gün ücretsiz
Kararda ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetlerinin 2-4 Mayıs arasında ücretsiz olacağı belirtildi.
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