Arefe günü otoyol ve köprüler ücretsiz olacak mı? Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Arefe günü otoyol ve köprüler ücretsiz olacak mı? Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Uygulama başlama tarihi...