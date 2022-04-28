Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesi ve gözetiminde dün Türkiye'de gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin bu takasa aracılık etmesinin barışa, diyaloğa ve işbirliğine verdiği önemin nişanesi olmasının yanı sıra arabuluculuk misyonu açısından da anlamlı olduğunu belirtti.
Mili İstihbarat Teşkilatının takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve yakın diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini; bunun bölgedeki insani trajedilerin önüne geçilmesine ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı yapacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son durum: Engellilere bayram ikramiyesi yatacak mı? 2022 engelli aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
- Memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi
- Bekçi başvuru sınav ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? EGM PA bekçi başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılıyor?
- 2022 1. dönem bekçi kılavuzu: 3.250 bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM PA bekçi başvuru şartları ve kadro dağılımı
- Bekçi alımı başvuru başladı mı? 2022 Emniyet Genel Müdürlüğü bekçilik başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde?
- Vücut kitle indeksi hesaplama nasıl yapılır? Bekçilik boy kilo, beden kitle indeksi hesaplama neye göre yapılıyor?
- Cuma hutbesi 29 Nisan 2022: Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça ve Türkçe tam metni!
- Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması kim kazandı? 2022 Kuran'ı güzel okuma birincisi kim oldu? Ödül ne veriliyor?
- OGM kura sonuçları 2022: OGM 5 bin kura çekimi ne zaman yapılacak? OGM işçi kura çekimi yapıldı mı, belli oldu?
- 2022 son teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile son teravih namazı ne zaman kılınacak?
- Şevval ayı ne zaman başlıyor 2022? Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Diyanet takvimi...
- Kadir Gecesi hangi sureler ve dualar okunur? Kadir gecesi tesbihi nasıl çekilir? Peygamber Efendimizin okuduğu dua...