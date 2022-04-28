MİT koordine etti! ABD ve Rusya arasında esir takası! İşte o görüntüler

Türkiye bir taraftan tüm dünyanın endişe ile takip ettiği Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin en kısa zamanda durdurulması ve barışın tesisi amacıyla çabalarını sürdürürken diğer taraftan ABD ve Rusya gibi iki küresel güç arasında takas faaliyetinde olduğu gibi ara buluculuk misyonunu da üstlendi. Son dönem çalışmalarında özgün istihbari metot kullanımına ağırlık kazandıran MİT, ülkenin ara buluculuk faaliyetlerinde de önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.

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