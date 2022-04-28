Bakan Mustafa Varank’tan Kılıçdaroğlu’nun elektrikli algı operasyonuna yanıt: İstanbul’da suyu kesik olan 400 bin kişiden para almayın

"İBB'DEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ, KİRLİ İTTİFAKLARININ SONUCU"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir kişinin terör ile ilgili gözaltına alınmasına da değinen Varank, şahsın Kandil'de PKK'lılarla kalaşnikof ile çekişmiş fotoğrafları olduğunu ve bunun seçim zamanı yapılan kirli ittifakların sonucu olduğunu belirtti.

Varank, demokrasi namına belediyelerde seçim kazandıklarını iddia eden kişilerin kirli ittifaklara girdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Nasıl terör örgütü mensuplarıyla iş birliği yapıp seçimlerde beraber hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Nasıl terörden yana duran partilerle beraber iş tuttuklarını biz gayet iyi biliyoruz. İşte bugün o belediyeye aldıkları terör örgütü üyeleriyle fotoğrafları çıkan insanlar aslında o iş birliğinin diyeti mesabesinde."