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Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Gezi Parkı davası açıklaması

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Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Gezi Parkı davası açıklaması

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Gezi Parkı davasında alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu. CHP'li Özgür Özel'e tepki gösteren Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanını tehdit eden, ant içenleri kınıyorum" dedi.

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Gezi Parkı davasında alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, "Kimsenin seçilmiş Cumhurbaşkanına parmak sallamaya hakkı da, haddi de yoktur." sözleri ile tepki gösterdi.

Bozdağ, hakimleri, 'Hesap verecekler' diyerek tehdit eden bir diğer CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya da sert çıktı, "Türkiye hukuk devletidir. Kimse yargının üstünde değildir. Cumhurbaşkanımıza ve hakimlerimize dil uzatanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN BOZDAĞ'DAN GEZİ DAVASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İşte Bakan Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından derlenenler;

Dün karar sonrası çok saygısızca tepkilere de şahit olduk. Bir yandan Cumhurbaşkanımızı öte yandan hakimleri tehdit eden, hakaret eden ifadelere tanık olduk. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza, yargıya, hakimlere dil uzatanları, ant içenleri, tehdit edenleri kınıyorum. Türkiye hukuk devletidir, kimse yargının üstünde değildir.

"ABD VE ALMANYA KENDİ HUKUK SİSTEMİNE BAKSIN"

Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir, kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışma hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsızdır. Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasına söz söyleme hakkı yoktur. ABD kendi hukuk sistemine, Almanya kendi hukuk sistemine baksın.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE YANIT

Herkes haddini bilmeli. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına had bildirmeye kalkışanları biz çok gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine nice parmak kaldıran herkesi aşa aşa buraya geldi. Cumhurbaşkanımızın mücadelesi milletiyle birlikte yapılan bir mücadeledir. Kimsenin Türkiye'nin Cumhurbaşkanına parmak sallamaya haddi ve hakkı yoktur.

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