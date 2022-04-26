Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Gezi Parkı davası açıklaması

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Gezi Parkı davasında alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, "Kimsenin seçilmiş Cumhurbaşkanına parmak sallamaya hakkı da, haddi de yoktur." sözleri ile tepki gösterdi.

Bozdağ, hakimleri, 'Hesap verecekler' diyerek tehdit eden bir diğer CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya da sert çıktı, "Türkiye hukuk devletidir. Kimse yargının üstünde değildir. Cumhurbaşkanımıza ve hakimlerimize dil uzatanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.