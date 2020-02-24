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Son dakika: CHP'nin FETÖ kumpası elinde patladı! Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ davasına takipsizlik...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
CHP'NİN FETÖ KUMPASI ELİNDE PATLADI!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () tutuklu belediyeler imamı ile bağlantısı olduğu ortaya çıkınca kendilerine iftira atıldığını iddia eden ’li Başkanı ve , dava açtı. Açılan davada takipsizlik kararı veren Cumhuriyet Savcısı , kararda kumpas iddialarını kovuşturmaya yer olmadığını ifade etti.

Ankara'da sahte kimlikle yakalanıp tutuklanan 'nün Belediyeler imamı aynı zamanda 'li onlarca belediye ile ortak iş yaptığı ortaya çıkan , yargılandığı davalarda çeşitli iddialarda bulunmuştu. Karaarslan, 1. 'nce yargılandığı davada, "14 Mart 2019'da avukat görüşü adı altında cezaevinde beni görüşmeye çıkarttılar. Avukat görüşüne girdiğimde cezaevine girmesi mümkün olmayan Aydın'da gazetecilik yapan isimli gazeteciyi gördüm. Benimle yaptığı görüşmede başta ve olmak üzere CHP başkanları hakkında beyanda bulunmam halinde o gün itibariyle tahliye olacağımı, aksi taktirde hüküm giyeceğimi bana beyan etmiştir" iddialarında bulundu.

"CEZAEVİNE BENİMLE GÖRÜŞMEYE AYDIN'DAN GELENLER OLDU"

Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki 25 Nisan 2019 tarihli duruşmada ise Karaaslan, "Yerel seçimler öncesinde cezaevine benimle görüşmeye Aydın'dan gelenler oldu. Benim bu dosyalarla ilgili olarak başta Özlem Çerçioğlu ve bazı CHP'li belediye başkanları aleyhine olmak üzere ifadelerde bulunmam karşılığında tutuklu bulunduğum dosyadan beraat edeceğime dair tehditlerde bulundular" diye konuşmuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

FETÖ'cü Karaaslan'ın iddiaları ve 'nun açıklamaları ardından CHP'li başkanlar İmamoğlu ile Çerçioğlu harekete geçti. İki başkan, partilerine FETÖ kumpası kurulduğu iddiasıyla gazeteci Serhan Seyhan ile tespit edilecek diğer şüphelilerden, "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanmak, şantaj ve iftira" suçlarından davacı oldu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 3 Aralık 2019'da FETÖ sanığı Karaarslan'ın ifadesi alındı. Ancak Karaarslan, İmamoğlu ve Çerçioğlu'nun iftiralarını yalanladı. Kendisini ziyaret eden Serhan Sayhan'ın para talep etmediğini, dostluğa dayalı arkadaşlıklarına binaen sohbet ettiklerini söyledi. Yine şüpheli olarak ifadesi alınan Serhan Seyhan da CHP'de görev aldığını, 2016'ya yılına kadar Aydın Belediyesi'nin basın ve reklam işlerinde aktif olarak görev aldığını söyledi.

TAKİPSİZLİK KARARI!

Seyhan "İftira atması durumunda tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olacağı yönünde bir şey söylemedim. Ben sadece geçmiş dönemdeki samimiyete dayalı olarak ziyaret ettim. Doğruları söylemesinin her zaman için kendi yararına olduğunu söyledim" savunmasında bulundu.

Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı , CHP'li başkanların "kumpas" iddialarına ilişkin "kovuşturmaya yer olmadığına" dair takipsizlik kararı verdi. Kaynak: Sabah

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