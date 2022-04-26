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Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu! 1 Ocak'tan bu yana tam 25 terörist...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu! 1 Ocak’tan bu yana tam 25 terörist...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada PKK terör örgütünden kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı 25'e yükseldi.

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