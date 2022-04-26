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Terör inleri yerle bir ediliyor! 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Terör inleri yerle bir ediliyor! 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 10 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 10 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz'ın (22) acı haberi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Sinan Korkmaz, küçüklüğünden itibaren oğlunun en büyük hayalinin askerlik olduğunu söyledi.

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