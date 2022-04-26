Enerji Bakanı Fatih Dönmez paylaştı! Akıllı sayaç da Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalanladı

İŞTE O AÇIKLAMA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan Cumartesi günü Keçiören'de ziyaret ettiği ve borcundan dolayı elektrik enerjisinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği abonenin durumu hakkında açıklamada bulundu:

Açıklamada şöyle denildi:



"Konu hakkında ilgili dağıtım şirketinin bugün (dün) yaptığı açıklamada söz konusu abonenin 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin tekrar bağlandığı ve bu tarihten sonra abonenin herhangi bir nedenle elektrik enerjisi kesme işleminin yapılmadığı, abonenin 5 Nisan'dan bu yana sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde elektriğinin kullanıma açık olduğu belirtilmiştir.."