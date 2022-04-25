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Ekrem İmamoğlu adaylığını ilan etmiştir! Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yorumladı

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Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Ekrem İmamoğlu adaylığını ilan etmiştir! Millet İttifakı’nın 2023 adayı kim olacak? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yorumladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2023 yılında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı değerlendirmelere ilişkin Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu. Övür, İmamoğlu'nun sözleriyle adaylığını açıkladığını söylerken bu duruma yönelik Kılıçdaroğlu ve Yavaş'tan gelebilecek hamleleri de yorumladı. işte detaylar...

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2023 yılında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı açıklamalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

BU SAATTEN SONRA ALTILI MASA BİTTİ

Bu saatten sonra altılı masa bitti. Ümit Özdağ'ın bombardımanı sonrası İmamoğlu adaylığını ilan etmiştir.

MANSUR YAVAŞ HESAPTA YOK

Mansur Yavaş bu hesapta bence yok. 6'lı masada İmamoğlu'nun dayatmasına karşı Kılıçdaroğlu ve Yavaş diyaloğu devreye girebilir.

TEK AMAÇLARI ERDOĞAN

Ama ben buna izin verileceğini düşünmüyorum. Türkiye'nin temel meseleleri konusunda muhalefet ne yapıyor? Herhangi bir diyalogları yok toplumla. Tek amaçları Erdoğan'ın gitmesi.

İMAMOĞLU: ADAYIM KILIÇDAROĞLU

Ben de CHP'liyim ve benim de adayım genel başkanımdır, sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ortada bir ittifak, 6'lı masa var. Belki bu genişlemeli. Günün sonunda ülke kazanmalı, bir şahsın kazanmasının da anlamı yok. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum.

"KENDİ SORUMLULUĞUMUN FARKINDAYIM"

"Ekrem İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında. Ekrem İmamoğlu İBB başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı"

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