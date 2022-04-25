Ekrem İmamoğlu adaylığını ilan etmiştir! Millet İttifakı’nın 2023 adayı kim olacak? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yorumladı

İMAMOĞLU: ADAYIM KILIÇDAROĞLU

Ben de CHP'liyim ve benim de adayım genel başkanımdır, sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ortada bir ittifak, 6'lı masa var. Belki bu genişlemeli. Günün sonunda ülke kazanmalı, bir şahsın kazanmasının da anlamı yok. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum.