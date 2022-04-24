İşte İran istihbaratı adına çalışan Davut Yılmaz’ın ekibindeki eski polis Metin Ergün’le yazışmaları
İranlı rejim muhaliflerini Türkiye’den kaçırmak için çalışan casusluk şebekesi liderlerinden savcı Davut Yılmaz’ın ekibinde yer alan eski polis Metin Ergün’le yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ağına takılan İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçıran casusluk şebekesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 77 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı.
Tamamı tutuklu 16 şüpheli hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenen iddianameye HSK tarafından açığa alınan şüpheli savcı Davut Yılmaz'ın whatsapp mesajları damga vurdu.
ADAMININ TELEFONUNDAN YAZIŞMALAR ÇIKTI
İki İranlı muhalifin kaçırılması için 150 bin dolar isteyen Yılmaz'ın adam kaçırma ekibinden eski Polis Metin Ergün'ün cep telefonundan Yılmaz'la yaptığı konuşmalar çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Yılmaz'ın Ergün'e, "Merhaba. İran'dan hesaba para gelecekti. Kontrol etsene" dediği belirlendi. Soruşturma birimleri, bu paranın muhaliflerin kaçırılması için ödenecek miktar veya daha önce İran istihbaratına sağlanan bilgilerin karşılığı olabileceği ihtimali üstünde duruyor.
DOLAR DESTELERİNİN ÜZERİNE KOD YAZDI
Yılmaz'ın ayrıca dolar destelerinin üzerine 'Alex 2020-5-29' ibaresi bulunan notu Ergün'e aktararak, 'Mikail-Angel' kod isimli By Sağlam Savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam'a gönderilmesini istediği saptandı.
UYAP'TAN ALDI İRAN'A SATTI
İddianameye göre Yılmaz, örgütün önüne çıkan yasal ve bürokratik engellerin kolayca aşılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağlıyordu.
Uluslararası koruma altında bulunan şartlı mültecilerin kanunen gizli mahiyetteki bilgilerini, sınırlı erişime açık elektronik imza ile giriş imkanı sağlayan UYAP sistemi üzerinden temin edip İran istihbaratına iletti. Kaçırılması planlanan ancak kaçırılamayan koruma altındaki eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei'nin gizli bilgileri 30 Ağustos 2019'da Savcı Davut Yılmaz tarafından UYAP'a giriş yapılarak elde edildi ve İran istihbaratına ulaştırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Sonuç tarihi belli oldu! EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru ve cevapları yayımlandı mı?
- O maaşlara da zam ufukta göründü! 800-850 TL civarı artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
- Engelli, işsizlik, 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?
- SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ek zam! En düşük maaş 8.622 TL'ye yükselecek! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
- Son dakika bayram tatili uzatıldı mı 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 5-6 Mayıs...
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı paraları ödeme takvimi açıklandı mı?
- Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE - TÜFE Nisan ayı oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...
- BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURU SAYFASI: Bekçilik alımı hangi illerde, ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı ne zaman? İl il kontenjanlar...
- Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir?
- Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı memur maaşı ne zaman ödenecek?