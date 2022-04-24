İşte İran istihbaratı adına çalışan Davut Yılmaz’ın ekibindeki eski polis Metin Ergün’le yazışmaları

ADAMININ TELEFONUNDAN YAZIŞMALAR ÇIKTI



İki İranlı muhalifin kaçırılması için 150 bin dolar isteyen Yılmaz'ın adam kaçırma ekibinden eski Polis Metin Ergün'ün cep telefonundan Yılmaz'la yaptığı konuşmalar çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Yılmaz'ın Ergün'e, "Merhaba. İran'dan hesaba para gelecekti. Kontrol etsene" dediği belirlendi. Soruşturma birimleri, bu paranın muhaliflerin kaçırılması için ödenecek miktar veya daha önce İran istihbaratına sağlanan bilgilerin karşılığı olabileceği ihtimali üstünde duruyor.