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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun "fatura ödememe" şovu sona erdi! Elektriği kesildi

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’nun fatura ödememe şovu sona erdi! Elektriği kesildi

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yayınladığı video ile elektrik faturalarını bahane ederek vatandaşı provoke etme peşine düştü ve faturalarını ödemeyeceğini açıkladı. Paylaşımının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, 3 aydır elektrik faturalarını ödemeyerek provokasyona girişiminden vazgeçmedi. Yönetmelik gereği 3 aydır faturasını yatırmayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu sosyal medyada yaptığı açıklamada "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler" dedi.

Hükümet, tüm dünyada artan enerji fiyatlarına karşı hem elektrik hem de doğalgazda yaklaşık 150 milyar liralık bir sübvansiyonda bulunarak, vatandaş lehine düzenlemeler yaparken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "fatura ödememe" kampanyası ise boşa düşürüldü.

HALKI PROVOKE ETMEK İSTEDİ

Şubat ayında "faturaları ödemeyeceğini belirterek vatandaşların da ödememesi" yönünde çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu kampanyasına sadece parti teşkilatından CHP Bursa İl Başkanlığı uymuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yılbaşından bu yana yaptığı 3 farklı düzenleme ile haneler başta olmak üzere işyerleri ve sivil toplum kuruluşlarının da faturalarını ciddi oranda düşürürken, yapılan bu düzenlemelere ilişkin memnuniyet tüm kesimler tarafından dile getirilmişti. Ancak Kılıçdaroğlu, sürecin başında başlattığı halkı provoke etme girişiminden 3 aydır vazgeçmedi.


3 AY MÜSAADE EDİLDİ

Normalde vatandaşların elektrikleri ilk faturanın son ödeme tarihi geçtikten sonra ihtar yapıldıktan sonra kesilirken, bazı özel gruplar için ise istisna tanınıyor. Kılıçdaroğlu'da yaşı sebebiyle "Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar" için özel çıkarılan ve bu abonelerin elektriğinin ancak üç dönem boyunca faturanın ödenmemesi halinde kesilebildiğini örgören yönetmelikten yararlanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun fatura bölgesi olan Ankara Çukurambar'da elektrik fatura son ödeme tarihleri nisan ayı için de geride kaldı. Yani Kılıçdaroğlu nisanda 3. faturasını da ödemedi. Bu sebeple görevli tedarik şirketi Kılıçdaroğlu'nun oturduğu evin elektriğini kesti.

"ELEKTRİĞİMİZİ KESMİŞLER"

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" dedi.

PROVOKASYON TUTSAYDI ELEKTRİK YATIRIMLAR SEKTEYE UĞRAYACAKTI

Kılıçdaroğlu'nun halkı provoke etmek için başlattığı girişim eğer boşa düşürülmese ve vatandaşlar aldıkları elektrik hizmetinin bedelini ödemeselerdi, bu elektrik altyapısına da onarılmaz hasarlar verecekti. Şirketler her ay düzenli olarak aldıkları fatura bedelleri ile altyapı yatırımları ve iyileştirmeler yaparken, faturaların ödenmemesi halinde altyapı yatırımları sekteye uğrayacaktı.


AYNI ŞOVU BURSA'DA SAHNELEDİLER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun halkı provoke etmek için başlattığı fatura ödememe kampanyasına partisinden sadece Bursa İl Başkanlığı katılırken, onlar da elektriklerinin kesilmesinin hemen ertesi günü bölgelerindeki görevli elektrik tedarik şirketinin önüne giderek şov yapmıştı. CHP İl Başkanlığı, iki aylık faturalarını 5'er liralık banknotlara çevirerek faturalarını o şekilde ödemişti.

BAKAN DÖNMEZ: FATURAMI BEN DE ÖDEMESEM KESERLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışının ardından yaptığı açıklamada, "Düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem hiç gözümün yaşına bakmaz elektrik şirketi hizmeti keser" demişti.


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