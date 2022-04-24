A Haber Van-İran sınırındaki duvar hattını görüntüledi

"TOPLAM 1028 KİLOMETRE DUVAR ŞU ANA KADAR YAPILMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Soylu, Van-İran sınırında yaklaşık bir ay önce 5-6 metre karın altında kalan ve her türlü çalışmanın neredeyse imkansız hala geldiği bir alanda güvenlik duvarının inşa edildiğini kaydetti.

Şu ana kadar 26 mayın tarlasının temizlenmekte olduğunu dile getiren Soylu, şöyle dedi:

"Bugüne kadar özellikle Ağrı, Iğdır sınırı ve içine bulunduğumuz Çaldıran sektörü dahil 191 kilometre duvar yapılmıştır. 837 kilometre duvar da Suriye sınırında gerçekleştirilmiştir. Toplam 1028 kilometre duvar şu ana kadar yapılmıştır. Bir duvarın yapılması için neler lazım Bunu yine CHP'nin 14. katından anlayabilmek isteyenlere ifade etmek istiyorum. Şu anda şu sektörde 26 mayın tarlası temizlenmektedir. Mayın tarlasını temizleyenler jandarmanın mayın bölüğüdür bunu akredite edenler de Milli Savunma Bakanlığının MAFAM adlı bu konudaki birliğidir. Ondan sonra burada güvenlik yolu açılır. Bu yapılırken burada güvenlik önlemi alınır. Çünkü karşı taraftan ve terör örgütünün her noktadan taciz edebilme kabiliyetine karşı burada sınır birliklerimiz aynı zamanda Polis Özel Harekat (PÖH) ve jandarmamız sınır güvenlik yollarının rahatlıkla yapılabilmesi için burada tedbir alırlar."

Duvar ihalelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), yıllardır sınırda bunları gerçekleştirmek için çaba ortaya koyduğuna değinen Soylu, "Peki bunu nasıl sağlarlar? İran ile eş güdüm içinde çalışırlar. Bunların nereden ve nasıl geçebileceğini, hakim yerin neresi olduğunu burada temin ederler. 14. kattaki konfor bunu anlayabilecek kabiliyette elbette olmayacaktır." diye konuştu.