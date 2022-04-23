Pençe-Kilit Operasyonu’nda stratejik tepeler kontrol altına alınıyor! 11 üs kuruldu





BATMAN VE DİYARBAKIR'DA EREN ABLUKA

Batman ve Diyarbakır'da 1735 personelin katılımıyla eş zamanlı Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı. Eren Abluka-3 Operasyonu'nda; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1053 personel ve 84 operasyonel tim görev alırken Eren Abluka-4 Operasyonu'nda, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden 682 personel ve 44 operasyonel tim olmak üzere toplam 1735 personel ve 128 operasyonel tim görev alıyor.