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Pençe-Kilit Operasyonu'nda stratejik tepeler kontrol altına alınıyor! 11 üs kuruldu

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Pençe-Kilit Operasyonu’nda stratejik tepeler kontrol altına alınıyor! 11 üs kuruldu

Son dakika haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin seçkin birliklerinin katıldığı Pençe-Kilit Operasyonu’nda Zap’a indirilen bordo bereliler, stratejik tepeleri kontrol altına alarak ilerleyişini sürdürüyor. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45’e yükseldi. Alan hakimiyetini artıran Mehmetçik temizlediği bölgelere üs alanları kuruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda, 45 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan aramalarda, AT4 tanksavar zırh delici füze, RPG-7 roketatar ve el yapımı patlayıcıların da aralarında olduğu mühimmatlar bulunarak imha edildi.



KANLARI YERDE KALMADI
Öldürülen teröristlerden ikisinin, 9 Aralık 2021'de 3 askerimizin şehit olduğu saldırıda yer aldığı kaydedildi. Zap Vadisi, Avaşin-Basyan Vadisi ve Metina bölgesinde komandolar, nokta operasyonları ile bölgeyi teröristlerden temizlerken, bölgeye hâkim noktalarda yer alan 11 ayrı yerde üs bölgeleri kuruldu.

KARAYILAN BARZANİ YÖNETİMİNDEN DESTEK İSTEDİ

Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerlemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde başlattığı teknik ağırlıklı ve en kapsamlı olan Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ı da panikletti. Operasyonun 2'nci gününde açıklamalarda bulunan Karayılan, Kuzey Irak'taki Barzani yönetiminden destek istedi.

Bu arada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi'nden "Pençe-Kilit Operasyonu"na katılan birlik komutanları ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı, sahadaki son durumu değerlendirdi.





MİT'TEN NOKTA ATIŞI
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sözde PKK-YPG Kobani Savunma Komitesi Eşbaşkanı Ronahi Kobani kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile YPJ Kobani Yürütme Komitesi'nde faaliyet yürüten Dilar Halep kod adlı Ranya Henan'a nokta operasyon düzenledi. Operasyonda, iki üst düzey sorumlu terörist otomobil içerisinde seyir halindeyken SİHA ile vurularak etkisiz hale getirildi.

İki teröristin de Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettikleri öğrenildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Hakkari'nin merkez Kavaklı kırsalında Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda da 3 PKK'lı erörist etkisiz hale getirildi.



BATMAN VE DİYARBAKIR'DA EREN ABLUKA
Batman ve Diyarbakır'da 1735 personelin katılımıyla eş zamanlı Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı. Eren Abluka-3 Operasyonu'nda; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1053 personel ve 84 operasyonel tim görev alırken Eren Abluka-4 Operasyonu'nda, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden 682 personel ve 44 operasyonel tim olmak üzere toplam 1735 personel ve 128 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1'inci gününde; patlayıcı yapımında kullanılan bin kilo amonyum nitrat, 1 adet 60 milimetre aydınlatma havan mühimmatı, 1 adet K413 tipi el bombası ile çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

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