Samsun'a şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon şehit düştü
Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un şehit olduğunu açıkladı. teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un (24) acı haberi, Samsun'daki baba ocağına ulaştı.
MSB'den yapılan açıklamada "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter hesabından yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 22 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.
ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI
PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un (24) acı haberi, Samsun'daki baba ocağına ulaştı.
Hakkari- Yüksekova Dağ ve Komando Tugayı'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı. Çon, kaldırıldığı Çukurca Sahra Hastanesi'nde şehit oldu.
Şehit Çon'un acı haberi, Havza ilçesi Kamlık Mahallesi'nde yaşayan babası Alpay ve annesi Hafize Çon'a yetkililerce ulaştırıldı. Şehidin baba evi Türk bayrakları asıldı.
4 kardeşin en büyüğü ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Çon'un cenazesi, cumartesi günü Hakkari'de düzenlenecek törenin ardından havayolu ile Merzifon'a getirilecek. Çon'un cenazesi aynı gün, Havza ilçesinin Kamlık Mahallesi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
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