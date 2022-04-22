Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bursa ve İstanbul'daki terör saldırıları hakkında flaş açıklama
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'daki terör saldırıları hakkında açıklama yaptı. Her iki saldırının da faillerini tespit ettiklerini açıklayan Soylu, ''Bursa'daki eylemi MLKP, İstanbul'da eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi'' dedi. Bayram için ülkelerine gidip dönmek isteyen Suriyeliler hakkında da konuşan Bakan Koca, "İzin verilmeyecek" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Türkiye terörle mücadelede çok önemli adımlar attı. Terör örgütünün olduğu bölgelere Türkiye çok büyük yığınaklar yaptı." ifadelerine yer verdi.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
(Bursa ve İstanbul'daki EYP'li saldırılar) Öncelikle bugün Jandarma 33. Dönem Komando Uzman Erbaş Mezuniyet Törenini yaptık. Tören devam diyor. Türkiye terörle mücadelede çok önemli adımlar attı.
Hem profesyonelleşme de hem de teknolojik olarak çok önemli adımlar attı. Terör örgütünün olduğu bölgelere Türkiye çok büyük yığınaklar yaptı.
Elbette ki, terör örgütleri fırsat kollarlar. 15 Temmuz'dan bugüne kadar çok sayıda terör eylemi engellendi. İçerideki terörist sayısı 150'ye düştü diye operasyonlar bitmiyor. Terör örgütü kırsalda etkinliğini kaybetmiştir, ancak mağaradadır ve mağaralarından çıkmaya korkmaktadırlar. Alan yayılması yaptık.
Terör örgütünün talimatı şudur, kırsalda bu eylemleri gerçekleştirebilme kabiliyetini kaybettiniz, bunları metropollerde yapın, bize bir alan açmaya çalışın. Terör örgütü ses getirecek eylem peşinde.
''FAİLLERİ TESPİT ETTİK''
İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DKP-BÖG terör örgütleri gerçekleştirdi.
SURİYELİLERE BAYRAM İZNİ YOK
Yaklaşık 4 bayramdır hem pandemi nedeniyle de bu gidişleri önemli ölçüde durdurmuştuk. Gittiler yüzde 60'ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil.
Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek.
KAÇ SURİYELİ OY KULLANABİLECEK?
Suriye uyruklu 31 Mart itibarıyla 200 bin 950 kişi Türk vatandaşı oldu. Bunun 87 bin 296'sı çocuktur. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35 oy kullandı.
Türkiye'de tımarhanede olması gereken adamlar bugün ''900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı'' diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654.
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