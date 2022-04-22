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Son dakika | İstanbul'da hareketli saatler! Terör örgütlerine büyük operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Son dakika | İstanbul’da hareketli saatler! Terör örgütlerine büyük operasyon

Son dakika haberi... İstanbul'da, DEAŞ-EL KAİDE/HAD-HTŞ/FEC/ENC terör örgütlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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