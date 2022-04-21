21 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Bursa'daki terör saldırısı hakkında açıklama! Fail hakkında önemli sonuçlara ulaşıldı

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Bursa'daki terör saldırısı hakkında açıklama! Fail hakkında önemli sonuçlara ulaşıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Bursa’daki terör saldırısı hakkında açıklama! Fail hakkında önemli sonuçlara ulaşıldı

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'da meydana gelen ve 1 kişinin şehit olduğu terör saldırısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, "Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, iz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA