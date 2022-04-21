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Bursa'nın ardından İstanbul'da EYP'li saldırı! Patlamalar arasında bağlantı var mı? Çarpıcı açıklama: İki eylemi yapan...

Son dakika haberi... Dün Bursa'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası bugün de İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) da bulunduğu binanın önünde EYP'li saldırı düzenlendi. Kahraman Mehmetçiğin yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonlar sürdürdüğü sırada gerçekleştirilen bu saldırılar ne anlama geliyor? Aralarında nasıl bir bağlantı var? Ne mesaj verilmek isteniyor? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.04.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 12:15
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Bursa’nın ardından İstanbul’da EYP’li saldırı! Patlamalar arasında bağlantı var mı? Çarpıcı açıklama: İki eylemi yapan...

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) da bulunduğu binanın önünde bir patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralanan yok ama binada hasar var.

Valilik, "TÜGVA ofisinin önünde zaman ayarlı EYP parçaları bulundu." açıklamasında bulundu

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Bursa’nın ardından İstanbul’da EYP’li saldırı! Patlamalar arasında bağlantı var mı? Çarpıcı açıklama: İki eylemi yapan...

Çarşaflı kişinin TÜGVA'nın önünden geçmesinden 6 dakika sonra patlama oldu.

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Bursa’nın ardından İstanbul’da EYP’li saldırı! Patlamalar arasında bağlantı var mı? Çarpıcı açıklama: İki eylemi yapan...

Bursa'daki saldırının ardından TÜGVA ofisine de EYP bırakılması bu iki saldırının arasında bir bağlantı var mı sorusunu akıllara getirdi.

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Bursa’nın ardından İstanbul’da EYP’li saldırı! Patlamalar arasında bağlantı var mı? Çarpıcı açıklama: İki eylemi yapan...

Patlayıcıyı oraya kim bıraktı? Güvenlik kamerasındaki çarşaflı kim?

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Bursa’nın ardından İstanbul’da EYP’li saldırı! Patlamalar arasında bağlantı var mı? Çarpıcı açıklama: İki eylemi yapan...

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır: Valilik de resmi açıklamasını yaptı, EYP olduğu ile ilgili emareler bulundu. Bomba imha ekipleri o bölgedeki çalışmasını tamamladı ve oradaki parçalar incelemeye alınacak.

Yapılan ilk tespitlerde tesiri çok fazla olmayan ancak el yapımı bir patlayıcı olduğu tespit edildi.