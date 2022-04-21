Bursa’nın ardından İstanbul’da EYP’li saldırı! Patlamalar arasında bağlantı var mı? Çarpıcı açıklama: İki eylemi yapan...

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır: Valilik de resmi açıklamasını yaptı, EYP olduğu ile ilgili emareler bulundu. Bomba imha ekipleri o bölgedeki çalışmasını tamamladı ve oradaki parçalar incelemeye alınacak.

Yapılan ilk tespitlerde tesiri çok fazla olmayan ancak el yapımı bir patlayıcı olduğu tespit edildi.