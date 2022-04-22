Gökbey helikopteri Sağlık Bakanlığı için de görev alacak

Bu kapsamda TUSAŞ tarafından geliştirilen Gökbey helikopterinin hava ambulans filosuna dahil edilmesi planlanıyor.

Gökbey helikopterinin tıbbi ekibi de Sağlık Bakanlığı personelinden oluşturulacak.

Bunun için kapsamlı bir eğitim modülü hazırlayan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, personele eğitim verilmesine yönelik planlamalara başlayacak.

Hava ambulanslarıyla bugüne kadar elde edilen tecrübelerin aktarılacağı eğitimlerde, sağlık personeline, en çok taşınan yetişkin, yenidoğan ve pediatrik yaş gruplarının durumları ve sevk süreçleri hakkında bilgi verilmesi öngörülüyor.