Gökbey helikopteri Sağlık Bakanlığı için de görev alacak
Türkiye'nin yerli ve milli eserlerinden Gökbey helikopteri, Sağlık Bakanlığı için de görev alacak. Bakanlık, Gökbey helikopterini hava ambulansı olarak kullanabilecek.
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen Gökbey helikopterini yakın zamanda "hava ambulansı" olarak hizmete alacak.
Halihazırda faaliyetlerini hizmet alımı şeklinde yürüten ambulans helikopterler için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, bu hizmetin tamamen devlet eliyle, yerli imkanlarla verilmesi amacıyla TUSAŞ ile görüşmelere başladı.
Bu kapsamda TUSAŞ tarafından geliştirilen Gökbey helikopterinin hava ambulans filosuna dahil edilmesi planlanıyor.
Gökbey helikopterinin tıbbi ekibi de Sağlık Bakanlığı personelinden oluşturulacak.
Bunun için kapsamlı bir eğitim modülü hazırlayan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, personele eğitim verilmesine yönelik planlamalara başlayacak.
Hava ambulanslarıyla bugüne kadar elde edilen tecrübelerin aktarılacağı eğitimlerde, sağlık personeline, en çok taşınan yetişkin, yenidoğan ve pediatrik yaş gruplarının durumları ve sevk süreçleri hakkında bilgi verilmesi öngörülüyor.
HELİKOPTER AMBULANSLAR 38 BİNDEN FAZLA HASTAYI TAŞIDI
Sağlık Bakanlığı, 2008'de hizmete alınan helikopter ambulanslar aracılığıyla bugüne kadar 38 bin 387 hastayı taşıdı. Ayrıca 1041 organ nakli de helikopter ambulanslar aracılığıyla gerçekleştirildi.
Şu an 12 kentte konuşlu helikopter ambulanslar, uçabilecekleri mesafedeki tüm iller arasında hastaların en uygun sağlık merkezine naklini sağlayarak 81 ilin ihtiyacını karşılıyor.
TÜRK VATANDAŞI HASTALAR İÇİN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA UÇUYOR
Öte yandan, 2010'da devreye alınan uçak ambulanslar, yurt içinde 14 bin 870, yurt dışında ise 1137 olmak üzere toplam 16 bin 7 hastaya hizmet verdi, 813 organın da nakil bekleyen hastalara yetiştirilmesini sağladı.
Türk vatandaşı hastaların yurt dışından uçak ambulansla en fazla getirildiği ülkeler, sırasıyla Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Fransa, Kosova ve Irak oldu.
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