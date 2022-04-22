Casusluk suçundan tutuklanan savcı Davut Yılmaz’a 42 yıl hapis talebi









Eski polis memurları Metin Ergün ve Mehmet İyigün'le hiyerarşik bağ kurarak İran istihbaratının Türkiye'de planladığı espiyonaj faaliyetleri doğrultusunda rejim muhaliflerinin tespiti ve kaçırılmasına yönelik girişimleri koordine etti. Bunu yaparken ise gizliliğe dikkat ederek +18....73 numaralı yurt dışı internet hattını kullanarak örgütün hareket alanını genişletti.







Yılmaz, uluslararası koruma altında bulunan şartlı mültecilerin kanunen gizli mahiyetteki bilgilerini, sınırlı erişime açık elektronik imza ile giriş imkânı sağlayan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) temin edip İran istihbaratına iletti.







İranlı casuslarla 50 bin dolara anlaşan savcı Davut Yılmaz, koruma altındaki eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei'nin gizli bilgilerini 30 Ağustos 2019'da UYAP'a giriş yaparak elde etti ve İran istihbaratına verdi. Yılmaz'ın, Seyed Mehdi Hosseini'yi adliyedeki makamında ağırladığına da dikkat çekildi.



İSTANBUL-DENİZLİ-VAN HATTINDA KARANLIK OPERASYON

İRAN casusluk örgütü Şubat 2019'da Denizli'de yaşayan muhalif Mashali Firouze ve ailesini İstanbul-Denizli- Van üçgeni üzerinden İran'a kaçırdı. 3 kişilik Firouzei ailesinin İran istihbaratına teslim edilmeden önce savcı Davut Yılmaz'ın İhsan Sağlam'ı makam odasında ağırladığı tespit edildi. Firouze'nin akıbeti ise bilinmezliğini koruyor. Eylül 2019'da Yalova'da ikamet eden ve uluslararası koruma kararı altına alınan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei kaçırılmaya çalışıldı. İran Askeri İstihbarat yetkilisi S.M. Hosseini Türkiye'ye gelerek savcı Yılmaz'la 50 bin dolar karşılığında anlaşıldı. Ancak Rezaei kaçırılamadı. Muhalif Shahnam Golshani için de savcı Sağlam'la 100 bin dolarlık anlaşma yapıldı. Golshani'nin başarısız kaçırılma girişiminde kullanılan aracın savcı Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.