Casusluk suçundan tutuklanan savcı Davut Yılmaz'a 42 yıl hapis talebi
Türkiye'deki İranlı muhaliflerin kaçırılması için 150 bin dolar karşılığında İranlı casuslarla anlaşan savcı Davut Yılmaz hakkında 42 yıla kadar hapis cezası istendi. MİT'in çökerttiği İran casusluk şebekesine ilişkin iddianamede şüphelilerden iş insanı İhsan Sağlam'ın örgütte Mikail-Angel kod adını kullanarak çevresinde güven tesis etmeye çalıştığı belirtildi.
İran istihbaratının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) radarına takılan 'muhalif kaçırma' operasyonunda geçen şubatta yakalanan aralarında By Sağlam Savunma Sanayii şirketi sahibi İhsan Sağlam ve açığa alınan savcı Davut Yılmaz'ın da bulunduğu tamamı tutuklu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun iddianamesinde şüphelilere, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlaması yöneltildi.
Savcı Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. 14 şüpheli için de değişik oranlarda hapis cezası istenirken, iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
HEDEFTE 3 İSİM VARDI
İddianamede, şebekenin İran'a kaçırdığı eski Albay Mashali Firouze, eşi Arezou Saeidvand, oğulları Arıan Aminmavaneh, kaçırılmaya çalışılan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei ve ekonomist Shahnam Golshani mağdur olarak yer aldı. 3 İranlı hedeften 2'sinin kaçırılma işlemi başarısızlıkla sonuçlanırken, sadece Firouze, İran'a kaçırıldı.
AİLE BOYU SUÇ ÖRGÜTÜ
İddianameye göre, İran'da bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan İran Askeri İstihbarat Dış Operasyonlar Müdürü Seyed Mehdi Hosseini, İran İstihbaratı Dış Operasyonlar Birimi Sorumlusu Ali Ghahramanıhajıabad ve Shahab Hosseini'nin talimatları doğrultusunda Morteza Soltan Sanjari isimli casus Türkiye'ye giriş yaptı.
Sanjari, İranlı rejim muhaliflerinin kaçırılması için Türkiye'de faaliyet gösteren yerel partnerleri ve kriminal grupları bulmakla görevlendirildi. Sanjari, By Sağlam savunma şirketinin sahibi örgüt lideri İhsan Sağlam'la tanıştı. Sağlam, kendisini işadamı ve diplomat olarak tanıttı, "Mikail- Angel" kod ismini kullanarak çevresinde güven tesis etmeye çalıştı. Kardeşleri, kuzenleri ve sevgilisi Tuba Eren'den oluşan suç örgütünü yönetti.
MAKAMINDA AĞIRLADI
İddianameye göre savcı Yılmaz, 2019-2022 arasında İranlı rejim muhaliflerinin kaçırılması için İranlı istihbaratçılar ve Sağlam'ın ekibiyle işbirliği yaptı. Yılmaz, örgütün önüne çıkan yasal ve bürokratik engellerin kolayca aşılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağladı. Adalet Bakanlığı logolu kendi lüks aracını bile İranlı muhaliflerin kaçırılması için kullandırttı.
Eski polis memurları Metin Ergün ve Mehmet İyigün'le hiyerarşik bağ kurarak İran istihbaratının Türkiye'de planladığı espiyonaj faaliyetleri doğrultusunda rejim muhaliflerinin tespiti ve kaçırılmasına yönelik girişimleri koordine etti. Bunu yaparken ise gizliliğe dikkat ederek +18....73 numaralı yurt dışı internet hattını kullanarak örgütün hareket alanını genişletti.
Yılmaz, uluslararası koruma altında bulunan şartlı mültecilerin kanunen gizli mahiyetteki bilgilerini, sınırlı erişime açık elektronik imza ile giriş imkânı sağlayan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) temin edip İran istihbaratına iletti.
İranlı casuslarla 50 bin dolara anlaşan savcı Davut Yılmaz, koruma altındaki eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei'nin gizli bilgilerini 30 Ağustos 2019'da UYAP'a giriş yaparak elde etti ve İran istihbaratına verdi. Yılmaz'ın, Seyed Mehdi Hosseini'yi adliyedeki makamında ağırladığına da dikkat çekildi.
İSTANBUL-DENİZLİ-VAN HATTINDA KARANLIK OPERASYON
İRAN casusluk örgütü Şubat 2019'da Denizli'de yaşayan muhalif Mashali Firouze ve ailesini İstanbul-Denizli- Van üçgeni üzerinden İran'a kaçırdı. 3 kişilik Firouzei ailesinin İran istihbaratına teslim edilmeden önce savcı Davut Yılmaz'ın İhsan Sağlam'ı makam odasında ağırladığı tespit edildi. Firouze'nin akıbeti ise bilinmezliğini koruyor. Eylül 2019'da Yalova'da ikamet eden ve uluslararası koruma kararı altına alınan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei kaçırılmaya çalışıldı. İran Askeri İstihbarat yetkilisi S.M. Hosseini Türkiye'ye gelerek savcı Yılmaz'la 50 bin dolar karşılığında anlaşıldı. Ancak Rezaei kaçırılamadı. Muhalif Shahnam Golshani için de savcı Sağlam'la 100 bin dolarlık anlaşma yapıldı. Golshani'nin başarısız kaçırılma girişiminde kullanılan aracın savcı Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.
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